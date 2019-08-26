Gazişehir Gaziantep 4 - 1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig 2019-20 sezonunun 2. hafta kapanış maçında Gazişehir Gaziantep sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig 2019-20 sezonu 2. hafta maçında Gazişehir Gaziantep evinde Gençlerbirliği 'ni ağırladı.Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çaldı.Maçta ev sahibi Gazişehir'e 3 puanı getiren golleri 32. ve penaltıdan 40. dakikalarda Kayode, 56. dakikada Güray Vural ve 72. dakikada Oğuz Ceylan kaydederken konuk ekip Gençlerbirliği'nin tek golünü 69'da Berat Özdemir attı.Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz 27. dakikada, Polamat ise 38. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.9. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Twumasi'nin ara pasında ceza sahasının solundan içeri giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunda kaleci Diallo son anda topu kornere çeldi.

10. dakikada Polomat'ın sol kanattan yerden ortaladığı topa kale önünde dokunamayan Sio, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

15. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından savunmadan seken topu bir anda önünde bulan Sio'nun şutunda kaleci Günay parmaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Gençlerbirilği'nin savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, kırmızı kart gördü. Savunma arkasına atılan uzun pasta Kayode ile bire birde kalan Ahmet Oğuz, rakibini düşürünce kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

32. dakikada Nadir'in hatalı pasında bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Kayode, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımının Süper Lig'deki ilk golünü attı: 1-0.

33. dakikada Güray'ın Polomat tarafından ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken yardımcı hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. VAR incelemesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi ve Polomat'ı da kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 40. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı atışını kullanan Kayode, takımını maçta 2-0 öne geçirdi.

Gazişehir Gaziantep maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.







Stat: Gaziantep

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek​

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Junior, Djilobodji, Güray Vural, Tetteh, Diarra, Twumasi, Kayode

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Baiano, Candeias, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Sio (Dk. 45+2 Halil İbrahim Pehlivan)

Goller: Dk. 32 ve Dk. 40 (Penaltıdan) Kayode (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kartlar: Dk. 28 Ahmet Oğuz, Dk. 39 Polomat (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 40 Toure (Gençlerbirliği), Dk. 45+3 Djilobodji (Gazişehir Gaziantep)