18 Ağustos 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-0 MKE Ankaragücü | ÖZET

Konya'da sessiz gece
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 Giriş Tarihi: 18.08.2019

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı MKE ile 0-0 berabere kaldı.

15. dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

21. dakikada Daci'nin duvar pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...

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