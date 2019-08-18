18 Ağustos 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-0 MKE Ankaragücü | ÖZET
Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 Giriş Tarihi: 18.08.2019
Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
15. dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
21. dakikada Daci'nin duvar pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.
31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Ayrıntılar geliyor...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"