18 Ağustos 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 18.08.2019

'in 1. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Sezona şampiyonluk andı içerek başlayan Fırtınası, 'dan 3 puanla dönmek istiyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Kasımpaşa - Trabzonspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'e geçen sezon genç oyuncularıyla damga vuran bu yıl yaptığı önemli transferlerle kadrosunu daha da güçlendirdi. Bordo-mavili camia hasretle beklediği şampiyonluğa bu sezon kavuşmak için kolları sıvadı.

PRAG'I ELEYEN KADRO

Bordo-mavililerde teknik direktör , Avrupa Ligi'nde 'ı saf dışı bırakan kadroyu aynen sahaya sürmeyi planlıyor. Kalede yine yer alacak. Savunma dörtlüsü Pereira, Hüseyin, Hosseini ve Novak'tan oluşacak. Önlerinde Abdulkadir Parmak, ve Sosa üçlüsü görev yapacak. Ön bölgede , ve oynayacak. Trabzonspor'da herkes gözünü kulağını bu karşılaşmaya çevirmiş durumda.

Fırtına sezonu İstanbul'da açıyor 'da açıyor

KARAMAN'DAN TAKTİK İDMAN

Trabzonspor, ile oynayacağı karşılaşmanın son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularına maç taktiğini detaylı şekilde anlattı. Ardından bunu sahada uygulamalı şekilde yaptırdı.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

'in 1. haftasında Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

Kasımpaşa ile Trabzonspor 21. randevuda

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Pavelka, İlhan Depe, Khalili, Yusuf, Koita

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, , Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

İSTANBUL KAFİLESİ

Uğurcan​ Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, İvanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil , Filip Novak, , Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth.

KASIMPAŞA İLE 2. KEZ GALADA

temsilcisi, Kasımpaşa ile lig tarihinde ikinci kez sezon açılışında karşı karşıya gelecek. 2016-17 sezonunda da Trabzonspor ilk karşılaşmasını İstanbul temsilcisiyle yapmış, mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

3-3'LÜK DENGE VAR

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında İstanbul'da 10 maç oynandı. İki takım da 3'er galibiyet elde etti. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 2010-11 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında en farklı galibiyeti elde etti.

AÇILIŞ MAÇLARINI SEVİYOR

Bordo-mavililer, lig tarihindeki 45 sezonda açılış karşılaşmalarında 28 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. 23 kez açılışı dış sahada yaptı. 12 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgisi var.

Ünal Karaman başarıya inanıyor

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