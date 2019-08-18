18 Ağustos 2019, Pazar
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40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma'nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.
MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 3-0 Medipol Başakşehir | ÖZET
Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 Giriş Tarihi: 18.08.2019
Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma'nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti top yandan auta gitti.
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