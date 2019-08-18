18 Ağustos 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 3-0 Medipol Başakşehir | ÖZET

Başakşehir Malatya'da dağıldı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 Giriş Tarihi: 18.08.2019

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Evkur 'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma'nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti top yandan auta gitti.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Şenol Güneş tribünde Şenol Güneş tribünde
Antalya deplasmanda Göztepe'yi devirdi Antalya deplasmanda Göztepe'yi devirdi
Konya'da sessiz gece Konya'da sessiz gece
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör