19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Kasımpaşa - Trabzonspor maçından kareler
Kasımpaşa ile Trabzonspor Cemil Usta sezonunun ilk maçında Sörloth ve Aytaç'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 19.08.2019 00:38
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