19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Kasımpaşa - Trabzonspor maçından kareler

Kasımpaşa ile Trabzonspor Cemil Usta sezonunun ilk maçında Sörloth ve Aytaç'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 00:38
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Kasımpaşa - Trabzonspor maçından kareler
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Kasımpaşa - Trabzonspor maçından kareler
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Kasımpaşa - Trabzonspor maçından kareler
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Kasımpaşa - Trabzonspor maçından kareler
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Kasımpaşa - Trabzonspor maçından kareler
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