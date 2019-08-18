18 Ağustos 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Göztepe 0-1 Antalyaspor | ÖZET

Antalya deplasmanda Göztepe'yi devirdi
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 Giriş Tarihi: 18.08.2019

'in ilk haftasında deplasmanda 'yi 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

'de ilk hafta maçında 'u 'nda konuk eden 'de yeni transferler görücüye çıktı. Teknik direktör , Galatasaray'dan gelen golcü , Anderlecht'ten kiralanan stoper Sanneh ve BB Erzurumspor'dan kadroya dahil edilen sol bek Leo'ya on birde şans verdi. Göztepe'nin en et ekili ayaklarından olan tecrübeli futbolcu ise maça yedek başlarken, geçen sezondan sakatlığı bulunan İngiliz forvet Cameron Jerome ise kafilede yer almadı.

TAMER TUNA CEZALI

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna geçen sezonun son maçı olan Ankaragücü karşılaşmasında tribüne yollandığı için cezalı duruma düşmüştü. Genç teknik adam 2019-2020 sezonun ilk müsabakasında Antalyaspor karşısında saha kenarında yer alamadı. Maçı tribünden takip eden Tuna'nın yerine takımı sahaya yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu çıkardı. Tamer Tuna, gelecek hafta 'da oynanacak maçında sahalara dönecek.

TARAFTARLAR ŞOV YAPTI

Göztepeli taraftarlar sezonun ilk maçında Bornova Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Maraton ve numaralı tribün kombinelerini haftalar önce tüketen taraftarlar, kale arkası tribün biletlerini de maç öncesi tamamen bitirmişti. Bornova'ya akın eden sarı-kırmızılı futbolseverler atkı, flama, bayrak ve pankartlarla görsel şov yaptı. Göztepe'ye gönül verenler maç öncesi tüm oyunculara teker teker sevgi gösterilerinde bulundu. Konuk Antalyaspor'u da yaklaşık 200 seveni kale arkasından destekledi. Her iki takım taraftarı da centilmenlik rüzgarları estirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan 'in şutunda, top üstten auta gitti.

28. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin yaptığı ortada, sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hakan Özmer'in şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı Göztepeli oyuncular uzaklaştırdı.

29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bahadır Öztürk'ün aktardığı topu takip eden Diego, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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