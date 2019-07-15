15 Temmuz 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Kulüp başkanları 15 Temmuz için tek yürek oldu

15 Temmuz'da tek yürek
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 15.07.2019

destanının 3.yılında binlerce kişi 'na akın etti. Başkan 'ın konuşma yaptığı törende şehitler için dua edildi. Türk futbol kulüpleri de 15 Temmuz'a duyarsız kalmadı.

Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısı ile 'na adeta akın etti.

Türk kulüplerinden Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkanı , Başkanı , Başkanı Mecnun Odyakmaz Ankaragücü Başkanı ve Başkanı Erol Bedir havalimanında 15 Temmuz destanına destek verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları
Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da
Transfer bombası Sergen Yalçın'dan! F.Bahçe'den... Transfer bombası Sergen Yalçın'dan! F.Bahçe'den...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör