15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Türk kulüplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir havalimanında 15 Temmuz destanına destek verdi.
Kulüp başkanları 15 Temmuz için tek yürek oldu
Giriş Tarihi: 15.07.2019
15 Temmuz destanının 3.yılında binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende şehitler için dua edildi. Türk futbol kulüpleri de 15 Temmuz'a duyarsız kalmadı.
Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısı ile Atatürk Havalimanı'na adeta akın etti.
Türk kulüplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir havalimanında 15 Temmuz destanına destek verdi.
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