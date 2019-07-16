MHK'dan iki hakem için flaş karar!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 sezonunda görev alacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. Yapılan açıklama göre Bülent Yıldırım'a yeni sezonda görev verilemeycek

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarında kendilerine yer bulamadı.

MHK'nın açıkladığı 43 kişilik Üst Klasman Hakemleri:



