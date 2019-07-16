16 Temmuz 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

MHK'dan iki hakem için flaş karar!

MHK'dan iki hakem için flaş karar!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 Giriş Tarihi: 16.07.2019

(), 2019-2020 sezonunda görev alacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. Yapılan açıklama göre 'a yeni sezonda görev verilemeycek

, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Serkan Çınar ve , Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarında kendilerine yer bulamadı.

MHK'nın açıkladığı 43 kişilik Üst Klasman Hakemleri:


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