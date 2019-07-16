16 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
MHK'dan iki hakem için flaş karar!
Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 Giriş Tarihi: 16.07.2019
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 sezonunda görev alacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. Yapılan açıklama göre Bülent Yıldırım'a yeni sezonda görev verilemeycek
Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarında kendilerine yer bulamadı.
MHK'nın açıkladığı 43 kişilik Üst Klasman Hakemleri:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"