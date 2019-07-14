14 Temmuz 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak

Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Futbolda 2019-2020 Spor Toto Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü 'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.



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