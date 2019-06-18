Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi

Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör Mustafa Kaplan oldu. Başkan Murat Cavcav ile bir araya gelen Kaplan ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği'ni Spor Toto Süper Lig'e çıkartan İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Murat Cavcav yönetimi, MKE Ankaragücü'ne veda eden Mustafa Kaplan ile dün anlaşmaya varmıştı.

Gençlerbirliği Kulübü bugün yaptığı resmi açıklamada Mustafa Kaplan ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

Yönetim Kurulumuz adına Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mustafa Kaplan ile bir yıllık anlaşma konusunda mutabakata varıldı.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde imza töreni düzenlenecek.

Kaplan ve ekibine "hoş geldin" diyor; anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.







10'UNCU KEZ DÖNDÜ

Ankaragücü'nde 5 farklı dönemde iki defa antrenör, üç defa teknik direktörlük görevi yapan Kaplan, Gençlerbirliği'nde ise bir defa oyuncuyu izleme komitesi, bir defa geçici antrenörlük, üç defa antrenörlük ve 4 defa da birer ve ikişer maçlığına teknik direktörlük görevine gelmişti.

Bu defa Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'ne 10'uncu defa dönmüş oldu. Merhum Cavcav'dan sonra oğul Cavcav'ın da nöbetçi hocası olan Kaplan, bir kez daha Ankara ekibinde görev alma şansı yakaladı.