18 Haziran 2019, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 18.06.2019

'nde yeni oldu. Başkan ile bir araya gelen Kaplan ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

'ni 'e çıkartan İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran yönetimi, MKE Ankaragücü'ne veda eden ile dün anlaşmaya varmıştı.

Gençlerbirliği Kulübü bugün yaptığı resmi açıklamada Mustafa Kaplan ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

Yönetim Kurulumuz adına Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mustafa Kaplan ile bir yıllık anlaşma konusunda mutabakata varıldı.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde imza töreni düzenlenecek.

Kaplan ve ekibine "hoş geldin" diyor; anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.



10'UNCU KEZ DÖNDÜ

Ankaragücü'nde 5 farklı dönemde iki defa antrenör, üç defa teknik direktörlük görevi yapan Kaplan, Gençlerbirliği'nde ise bir defa oyuncuyu izleme komitesi, bir defa geçici antrenörlük, üç defa antrenörlük ve 4 defa da birer ve ikişer maçlığına teknik direktörlük görevine gelmişti.

Bu defa Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'ne 10'uncu defa dönmüş oldu. Merhum Cavcav'dan sonra oğul Cavcav'ın da nöbetçi hocası olan Kaplan, bir kez daha ekibinde görev alma şansı yakaladı.

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