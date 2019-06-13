13 Haziran 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

TFF'den beIN Sports açıklaması

TFF'den beIN Sports açıklaması
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

Federasyonu, BeIN Sports'un Türkiye'den çekileceği iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz" ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama:

Son günlerde kamuoyunda iş ortağımız Spor ve 1. Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports ile ilgili ortaya atılan tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan beIN Sports, 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlüklerini yerine getirmiş olup, kulüplerimize herhangi bir gecikmiş ödemesi de bulunmamaktadır.

beIN Sports, 18 yıldır kulüplerimize maddi ve manevi çok değerli katkılarda bulunmuştur. BeIN Media Group CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly ile yapılan görüşmelerde de bu desteklerinin süreceği kendisi tarafından sık sık dile getirilmiştir. Tabii ki ortaya çıkabilecek olası sorunlar ve eksiklikler, karşılıklı iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulacaktır.

Federasyonumuzun, çözüm ortağımız beIN Sports'un değerli katkılarının uzun yıllar devam edeceğine inancı tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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