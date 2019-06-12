12 Haziran 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Sumudica Gazişehir Gaziantep'i açıkladı
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica oldu.
Rumen teknik adam anlaşmayı sosyal medya hesabından açıklarken, Gaziantep ekibinin de konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep'te teknik patronluğa daha önce Kayserispor'u çalıştıran Sumudica getirildi. Kırmızı-siyahlı ekibin Rumen teknik adam Sumudica ile iki yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.
Öte yandan Rumen teknik adam için önümüzdeki günlerde Gaziantep'te bir imza töreni düzenleneceği bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"