12 Haziran 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Sumudica Gazişehir Gaziantep'i açıkladı

Sumudica Gazişehir Gaziantep'i açıkladı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Spor Toto 'in yeni ekiplerinden 'in teknik direktörü Marius Sumudica oldu.

Rumen teknik adam anlaşmayı sosyal medya hesabından açıklarken, Gaziantep ekibinin de konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde takımı şampiyon yaparak 'e taşıyan ile yollarını ayıran 'te teknik patronluğa daha önce 'u çalıştıran Sumudica getirildi. Kırmızı-siyahlı ekibin Rumen teknik adam Sumudica ile iki yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Rumen teknik adam için önümüzdeki günlerde Gaziantep'te bir imza töreni düzenleneceği bildirildi.

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