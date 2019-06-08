08 Haziran 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Gazişehir Gaziantep, Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı

Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Spor Toto 'e yükselen Gazişehir , teknik direktör ile yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Altıparmak ile olan sözleşmenin sona erdiği ve yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Takımımızı 'e yükseltme başarısını gösteren ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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