Horoz’da Sergen sesleri

Denizlispor'u 9 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Yücel İldiz'in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri de bitmiyor. Denizli’de yönetimin içinden bir grup, ilk 5 hedefi için Yücel İldiz’in yerine Sergen Yalçın’ı tercih etti.

Başkan Ali Çetin, İldiz'in kalacağını açıklarken, yönetim içinden bir grubun ise ligde ilk 5 hedefi için Sergen Yalçın'ı savunduğu öğrenildi.



BAŞKAN ÇETİN'E MARKAJ

Yücel İldiz'e muhalif grubun Alanyaspor'la anlaşamayan Sergen Yalçın için, Başkan Çetin'i ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Öte yandan Çetin, ligin ilk beşi içinde yer alma hedeflerini gerçekleştirirken, Denizlispor'u batırmayacaklarını ve şampiyonluk hayallerinin de olduğunu, iddia etti.