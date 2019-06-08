08 Haziran 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Horoz’da Sergen sesleri

Horoz’da Sergen sesleri
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Denizlispor'u 9 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör 'in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri de bitmiyor. Denizli’de yönetimin içinden bir grup, ilk 5 hedefi için Yücel İldiz’in yerine ’ı tercih etti.

Başkan Ali Çetin, İldiz'in kalacağını açıklarken, yönetim içinden bir grubun ise ligde ilk 5 hedefi için 'ı savunduğu öğrenildi.

BAŞKAN ÇETİN'E MARKAJ
Yücel İldiz'e muhalif grubun Alanyaspor'la anlaşamayan Sergen Yalçın için, Başkan Çetin'i ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Öte yandan Çetin, ligin ilk beşi içinde yer alma hedeflerini gerçekleştirirken, Denizlispor'u batırmayacaklarını ve şampiyonluk hayallerinin de olduğunu, iddia etti.

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