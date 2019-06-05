05 Haziran 2019, Çarşamba
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Gazişehir'den iki bomba birden
Giriş Tarihi: 05.06.2019
Play-off finalinde Hatay'ı devirip Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir, iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Güneydoğu ekibi, ilk senesinde küme düşme sıkıntısı yaşamamak adına lig tecrübesi olan isimlere yönelecek.
Play-off finalinde Hatay'ı devirip Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir, iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Güneydoğu ekibi, ilk senesinde küme düşme sıkıntısı yaşamamak adına lig tecrübesi olan isimlere yönelecek. Gazişehir'in gündemindeki ilk oyuncular Çaykur Rizespor'dan Musa Çağıran, Erzurumspor'dan Emrah Başsan ve Kayserispor'dan Kana Bıyık... Yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Mehmet Altıpaarmak'ın durumu ise bayramdan sonra netlik kazanacak.
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