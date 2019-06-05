05 Haziran 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Gazişehir'den iki bomba birden

İki bomba birden
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Play-off finalinde Hatay'ı devirip Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir, iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Güneydoğu ekibi, ilk senesinde küme düşme sıkıntısı yaşamamak adına lig tecrübesi olan isimlere yönelecek.

Play-off finalinde Hatay'ı devirip Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir, iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Güneydoğu ekibi, ilk senesinde küme düşme sıkıntısı yaşamamak adına lig tecrübesi olan isimlere yönelecek. Gazişehir'in gündemindeki ilk oyuncular 'dan Musa Çağıran, Erzurumspor'dan Emrah Başsan ve 'dan Kana Bıyık... Yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Mehmet Altıpaarmak'ın durumu ise bayramdan sonra netlik kazanacak.
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