03 Haziran 2019, Pazartesi
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Akhisar'dan 3. isim Sissoko
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde Akhisarsporlu oyunculara gözünü dikti.
Eski futbolcusu sol kanat Güray Vural'la el sıkışan, orta saha Helder Barbosa ile de sona yaklaşan yeşil- siyahlılar, Sissoko'yu da gündemine aldı. Malili futbolcunun menajerinin kulüp binasına gelerek Başkan Ali Çetin'le bir ön görüşme yaptığı öğrenilirken, pazarlıkların süreceği kaydedildi. Akigo'yla sözleşmesi sona eren, güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çeken 29 yaşındaki Sissoko, geride kalan sezonda 45 maçta oynadı.
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