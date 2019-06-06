Gazişehir’de Sergen sesleri

Ligin yeni ekibi Gazişehir G.Antep, Mehmet Altıparmak’ın yerine Sergen Yalçın’ı düşünüyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i Ramazan Bayramı sonrasında yoğun bir mesai bekliyor. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Adil Sani Konukoğlu, mevcut Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın durumunu bayram sonrasında değerlendireceklerini belirtirken, Alanya'yla anlaşamayan Sergen Yalçın'ı işaret etti. Başkan Konukoğlu, "Sergen Yalçın'ın menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Yalnızca Sergen Yalçın değil birçok arkadaşımızla görüşmelerimiz oldu. İnşallah bayramdan sonra oturup değerlendirip teknik direktör konusunda bir karar vereceğiz" dedi.



ŞAMPİYON YİNE ÇOK İDDİALI

Son 4 sezonu peş peşe olmak üzere kariyerine 6 şampiyonluk sığdıran Gazişehir'in orta sahası Erhan Çelenk, yeni şampiyonluklar hedefliyor. K.Maraş, Erzurum ve Gazişehir ile şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "İnşallah nice şampiyonluklara daha oynayacağız. Daha fazla kupa kaldırmak isterim. Çünkü kupa kaldırmak doyumsuz bir keyif" ifadelerini kullandı.