06 Haziran 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Gazişehir’de Sergen sesleri

Gazişehir’de Sergen sesleri
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Ligin yeni ekibi Gazişehir G.Antep, ’ın yerine ’ı düşünüyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i Ramazan Bayramı sonrasında yoğun bir mesai bekliyor. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Adil Sani Konukoğlu, mevcut Teknik Direktör 'ın durumunu bayram sonrasında değerlendireceklerini belirtirken, Alanya'yla anlaşamayan 'ı işaret etti. Başkan Konukoğlu, "Sergen Yalçın'ın menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Yalnızca Sergen Yalçın değil birçok arkadaşımızla görüşmelerimiz oldu. İnşallah bayramdan sonra oturup değerlendirip teknik direktör konusunda bir karar vereceğiz" dedi.

ŞAMPİYON YİNE ÇOK İDDİALI
Son 4 sezonu peş peşe olmak üzere kariyerine 6 şampiyonluk sığdıran Gazişehir'in orta sahası Erhan Çelenk, yeni şampiyonluklar hedefliyor. K.Maraş, Erzurum ve Gazişehir ile şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "İnşallah nice şampiyonluklara daha oynayacağız. Daha fazla kupa kaldırmak isterim. Çünkü kupa kaldırmak doyumsuz bir keyif" ifadelerini kullandı.

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