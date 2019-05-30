30 Mayıs 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez depremi

G.Birliği’nde İbrahim Üzülmez depremi
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Spor Toto ’e çıkan ’nde ile yollar ayrıldı.

Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 'u 'e çıkartan İbrahim Üzülmez aynı başarıyı bu sezon Gençlerbirliği ile elde etmişti. Üzülmez, Başkent ekibi ile çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken oynadığı 2 karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı.

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