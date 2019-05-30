Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez depremi

Spor Toto Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkartan İbrahim Üzülmez aynı başarıyı bu sezon Gençlerbirliği ile elde etmişti. Üzülmez, Başkent ekibi ile çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken oynadığı 2 karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı.

