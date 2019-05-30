30 Mayıs 2019, Perşembe
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Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkartan İbrahim Üzülmez aynı başarıyı bu sezon Gençlerbirliği ile elde etmişti. Üzülmez, Başkent ekibi ile çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken oynadığı 2 karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı.
Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez depremi
Giriş Tarihi: 30.05.2019
Spor Toto Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.
Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkartan İbrahim Üzülmez aynı başarıyı bu sezon Gençlerbirliği ile elde etmişti. Üzülmez, Başkent ekibi ile çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken oynadığı 2 karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı.
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