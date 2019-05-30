30 Mayıs 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'de kaleler 23 kez şaştı

Süper Lig'de kaleler 23 kez şaştı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 30.05.2019

'de 2018-2019 sezonunda kaleler 23 kez şaştı. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonun ilk devresinde 11, ikinci yarısında ise 12 kez ters vuruşla gol atıldı. Ligde 14 takım kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

"Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım" ise oldu. Ters vuruşla atılan 23 golün 3'ünü siyah-beyazlı futbolcular kaydetti. Enzo Roco, ve , topu kendi filelerine göndererek taraftarlarını üzdü.

MKE Ankaragücü, , Antalyaspor, , Göztepe, Akhisarspor ve 'un ağları kendi oyuncuları tarafından ikişer kez sarsıldı.

Evkur , , Bursaspor, , Büyükşehir ve 'dan birer futbolcu da topu şanssız bir şekilde kendi ağlarıyla buluşturdu.

, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz 'un futbolcuları ise kaleleri şaşırmadı.

İki kaleyi de boş geçmediler

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan forveti Caleb Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı.

Bordo-mavili futbolcu Ekuban, sezonun 18. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 2 dakikada iki gol kaydetti.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor fileleriyle buluştu.

Medipol Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, Ekuban 49. dakikada bu kez rakip fileleri havalandırarak farkı ikiye indirdi. Karşılaşma, konuk takım Medipol Başakşehir'in 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz ise 19. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta taraftarlarını önce üzdü, sonra sevindirdi.

Siyah-beyazlı ekibin gelecek vadeden oyuncusu, takım arkadaşı Necip Uysal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topun talihsiz bir şekilde kendisine çarpması sonrası istemeden rakip takımı 1-0 öne geçirdi.

23 yaşındaki milli futbolcu, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez topu rakip filelere göndererek taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Lukac'tan büyük hata

'in 24. haftasındaki Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maçında ev sahibi takımın kalecisi Milan Lukac'ın hatası golle sonuçlandı.

Akhisarsporlu Helder Barbosa'nın geri pasında Baiano, Lukac'a baskı yaptı. Bu baskı sonrası büyük bir hata yapan Sırp kaleci, topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi ağlarına gönderdi. Lukac bu golün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor filelerini havalandıran Zeki Yavru (2) ve Bilal Kısa, Lukac'ın hatasını telafi etti. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, 8 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Harun topu ayağının altından kaçırdı

Ligde bir başka büyük hata da Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın file bekçisi 'den geldi.

Kasımpaşa Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Roman Neustaedter'in geri pasında kaleci Harun Tekin, topu kontrol etmek isterken ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak gol çizgisini geçti.

Neustaedter'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, maçı çevirmesini bildi. Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado'nun golleriyle Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Kaleyi şaşıranlar

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda kendi kalesine gol atma talihsizliğini yaşayan oyuncular şunlar:

HaftaFutbolcuTakımıMaçSkor
1Bakary KoneMKE AnkaragücüMKE Ankaragücü-Galatasaray1-3
1Sadık ÇiftpınarEvkur Yeni MalatyasporGöztepe-Evkur Yeni Malatyaspor1-3
4Martin SkrtelFenerbahçeFenerbahçe-Kayserispor2-3
10Enzo RocoBeşiktaşBeşiktaş-Çaykur Rizespor4-1
10Matic FinkÇaykur RizesporBeşiktaş-Çaykur Rizespor4-1
12Ricardo FatyMKE AnkaragücüAtiker Konyaspor-MKE Ankaragücü2-0
13Uğur DemirokAtiker KonyasporGalatasaray-Atiker Konyaspor1-1
13DiegoAntalyasporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor1-0
14Aurielien ChedjouBursasporBursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor2-1
14Özgür ÇekKasımpaşaFenerbahçe-Kasımpaşa2-2
16Ogenyi OnaziTrabzonsporBeşiktaş-Trabzonspor2-2
18Caleb EkubanTrabzonsporTrabzonspor-Medipol Başakşehir2-4
19Dorukhan ToközBeşiktaşBeşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor1-1
20Salih DursunAntalyasporAntalyaspor-Beşiktaş2-6
21Kristian OpsethBüyükşehir Belediye ErzurumsporMedipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor1-1
22Deniz Türüçİstikbal Mobilya Kayserisporİstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe2-1
23KaduGöztepeGöztepe-Trabzonspor1-3
24Milan LukacAkhisarsporAkhisarspor-Aytemiz Alanyaspor3-1
31Roman NeustaedterFenerbahçeKasımpaşa-Fenerbahçe1-3
31Miguel LopesAkhisarsporAkhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor0-2
32Caner ErkinBeşiktaşBeşiktaş-Aytemiz Alanyaspor2-1
32Berkan EmirGöztepeGöztepe-Demir Grup Sivasspor3-3
34Dario MelnjakÇaykur RizesporÇaykur Rizespor-Trabzonspor2-3

Not: Kendi kalesine atılan gollerde hakem kayıtları dikkate alınmıştır.



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