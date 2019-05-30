Zeki Uzundurukan: Başakşehir Muriç için devreye girdi

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, adı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç için Medipol Başakşehir'in de devrede olduğunu söyledi.

Uzundurukan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Okan Buruk Başakşehir'le anlaştı. Başakşehir'in de Okan Buruk'u açıklaması an meselesi. Buruk, Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmede 'Vedat Muriç'i kaçırmayalım' demiş ve Gümüşdağ, Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a Kosovalı forvet için 5 milyon Euro'luk bir tekifte bulunmuş. Fenerbahçe nakit yerine Alper Potuk ve Barış Alıcı'ya dönmüştü. Bu teklif sonrası ibre Başakşehir'e döndü. Toulouse da Muriç transferinde ısrarcı. Ayrıca Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmede İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın takımda kalmasını istemiş."