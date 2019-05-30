30 Mayıs 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Zeki Uzundurukan: Başakşehir Muriç için devreye girdi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye transfer çalımı!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 Giriş Tarihi: 30.05.2019

A Spor yorumcusu , adı ile anılan 'un Kosovalı forveti için 'in de devrede olduğunu söyledi.

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni , adı ile anılan için Medipol 'in de devrede olduğunu söyledi.

Uzundurukan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Okan Buruk Başakşehir'le anlaştı. Başakşehir'in de Okan Buruk'u açıklaması an meselesi. Buruk, Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmede 'Vedat Muriç'i kaçırmayalım' demiş ve Gümüşdağ, Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a Kosovalı forvet için 5 milyon Euro'luk bir tekifte bulunmuş. Fenerbahçe nakit yerine Alper Potuk ve Barış Alıcı'ya dönmüştü. Bu teklif sonrası ibre Başakşehir'e döndü. Toulouse da Muriç transferinde ısrarcı. Ayrıca Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmede İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın takımda kalmasını istemiş."

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