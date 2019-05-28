Umut harekatı
Horoz, Bursa’da kiralık oynayan 25 yaşındaki genç golcü için Kara Kartal’la görüşecek. Olcay Şahan ve Kasımpaşa’dan Sadiku da listede.
Süper Lig'in yeni takımı Denizli, vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Hedefte golcü bir futbolcu var. Horoz'un, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Umut Nayir'i transfer etmek istediği öğrenildi. Sezonu Bursaspor'da kiralık olarak tamamlayan 25 yaşındaki santrfor, takımının ligden düşmesine engel olamazken, oynadığı 25 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.
TRANSFER BÜTÇESİ 70 MİLYON TL
Kadrosunda sadece 7 oyuncusu kalan Denizli, transfere 70 milyon TL bütçe ayırdığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ege ekibinin Umut Nayir dışında Trabzon'dan ayrılan Olcay Şahan ve Kasımpaşa'nın Kosovalı ön liberosu Loret Sadiku'yla da ilgilendiği bildirildi. A.Gücü'nden Orgill, F.Bahçeli Tolga Ciğerci'nin kardeşi, Berliner AK'den Tolcay ve F.Köln'den Okan Kurt da Denizli'nin listesinde.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı