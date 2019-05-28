Umut harekatı

Horoz, Bursa’da kiralık oynayan 25 yaşındaki genç golcü için Kara Kartal’la görüşecek. Olcay Şahan ve Kasımpaşa’dan Sadiku da listede.

Süper Lig'in yeni takımı Denizli, vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Hedefte golcü bir futbolcu var. Horoz'un, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Umut Nayir'i transfer etmek istediği öğrenildi. Sezonu Bursaspor'da kiralık olarak tamamlayan 25 yaşındaki santrfor, takımının ligden düşmesine engel olamazken, oynadığı 25 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.



TRANSFER BÜTÇESİ 70 MİLYON TL

Kadrosunda sadece 7 oyuncusu kalan Denizli, transfere 70 milyon TL bütçe ayırdığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ege ekibinin Umut Nayir dışında Trabzon'dan ayrılan Olcay Şahan ve Kasımpaşa'nın Kosovalı ön liberosu Loret Sadiku'yla da ilgilendiği bildirildi. A.Gücü'nden Orgill, F.Bahçeli Tolga Ciğerci'nin kardeşi, Berliner AK'den Tolcay ve F.Köln'den Okan Kurt da Denizli'nin listesinde.