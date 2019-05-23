CANLI | Nihat Özdemir: "TFF başkanlığına adayım"

TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir basın toplantısı düzenliyor.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

YILDIRIM DEMİRÖREN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Yıldırım Demirören'e futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Hüsnü Güreli Bey'e de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."

HEP BİRLİKTE ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTIK

"Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe SK'de yöneticilik yaptım. TFF'de başkan vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Hep birlikte önemli işlere imza attık."

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİNE ADAYIM

"Projeleri devam ettirmek, yeni projeler üretmek için 1 Haziran'da yapılan TFF başkanlık seçimine adayım. 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübem, bilgim, enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum."

FUTBOL HER TOPLUM İÇİN MİLLİ DEĞERDİR

"Futbol her toplum için milli değerdir. Barış, hoşgörü ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu saygıdan, sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer, rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Hakkılar, Metinler, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer."

AMACIMIZ DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10'DA YER ALMAK

"Dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak amacımızdır. Daha başarılı Türk futbolu için omuz omuza çalışmamız gerektiğine inanmaktayım. Yeni federasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

BÜTÜN KURULLARIMIZIN BAĞIMSIZ ÇALIŞMASINA ÖNEM VERECEĞİZ

"Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile birlikte hareket ederek düzeni sürdürmek istiyoruz. Bütün kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. MHK, PFDK, Tahkim Kurulu Beylerbeyi'nde çalışmalarına devam edecektir."

SPONSORLUK GELİRİMİZİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

"Layık olan arkadaşlarımızı göreve getirmeye çalışacağız. Sponsorluk gelirlerimizi artırmak için çalışmalar yapacak, yeni komitelerle etkin bir çalışma ortamı yaratacağız."

YÖNETİM KURULU İŞLEYİŞE KARIŞMAYACAK

"Yönetim kurulu üyelerinden komitelerimizi oluşturacağız ancak yönetim kurulu arkadaşlarımız işleyişe karışmayacak, bu işleri profesyoneller yönetecek."

5 BÜYÜK ÜLKENİN FUTBOLUNU YAKINDAN ARAŞTIRACAĞIZ

"5 büyük ülkenin futbolunu yakından araştırmak istiyoruz. Bunun için komite kuracağız. Bu komitede yönetici arkadaşlar, kulüp temsilcileri hatta basından arkadaşlar olacak. Bu komitenin raporuna göre MHK için 3 yıllım master planı uygulamaya koyacağı"

VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASINI DÜŞÜNMÜYORUZ

UEFA'nın IFAB kurallarına göre hareket edeceğiz. Bugünkü çerçevede VAR kayıtlarının açıklanmasını düşünmüyoruz. Ama bir değişiklik olursa bunu Türkiye'de de uygulamaya koyarız.

KULÜPLERE NEFES ALDIRACAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

"Süper Lig'de birkaç kulüp dışında tüm kulüplerimizin finansal yapılarının bozuk olduğu bilinmektedir. Bununla ilgili bankalarla yeni planlama yaparak kulüplere nefes aldıracak çalışmanın içerisindeyiz. Önemli mesafeler aldık. Bankalarımız da bu projeye gerekli desteği veriyor. İnşallah bu işi çözeceğiz."

EKİBİMİZ KULÜP FORMASINI ÇIKARIP İŞ YAPACAK

"Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız kulüp ceketlerini dışarıya asarak oraya girecekler. Adaletten, rakip takıma saygı göstermekten başka çareleri de yok. Şu an çalışan, konularında uzman hale gelmiş arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız içinde uluslararası platformda tecrübeli isimler var. Bu arkadaşları güçlendirerek daha etkin çalışma ortamı yaratacağız.

MHK, PFDK VE TAHKİM'DEKİ ARKADAŞLARIMIZDAN ŞÜPHEMİZ YOK

"MHK'de başkan ve yönetim kurulu üyelerinden, PFDK ve Tahkim'de çalışan arkadaşlarımızdan hem mesleki yeterlilik hem de dürüstlük açısından hiçbir şüphemiz yok."

AVRUPA'NIN BİRÇOK YERİNDE BİZDEKİ SİSTEM YOK

"Son teknoloji ile VAR sistemine geçtik. Emin olun Avrupa'nın birçok yerinde bizdeki sistem yok. VAR'da ilk sezonu geçirdik. Tabii ki hatalar olacaktır. Ama bunu azaltarak sıfıra indireceğiz. Başaracağız, şüphem yok. Sistem mükemmel, uygulamadaki hataları azaltarak devam edeceğiz. Hem VAR odasındaki arkadaşlarımız hem sahadaki arkadaşlarımız çalışarak bunu çözecek."

VAR SİSTEMİNE GÜVEN VAR

"Türk taraftarların şampiyonluk yarışında iptal edilen gollere itirazları olmadı. Sisteme güven var. Biz uygulamadaki hataları çözeceğiz. Türk hakemliği dünyada marka haline geldi. Cüneyt Hoca ve diğer arkadaşları sağ olsun."

FEDERASYONDA PROFESYONEL FUTBOLCU ARKADAŞLARIMIZ OLABİLİR

Federasyonda profesyonel futbolcu arkadaşımız olabilir de olmayabilir de ama kesinlikle olmaz diye bir kararımız yok. Önümüzdeki hafta UEFA Genel Sekreteri ülkemize gelecek ve kulüplerle görüşecek. Nasıl bir modele geçeceklerini açıklayacaklar.