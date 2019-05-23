23 Mayıs 2019, Perşembe
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Spor Toto Süper Lig'de pazar günü yapılacak maçların hakemleri açıklandı
Giriş Tarihi: 23.05.2019
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde pazar günü saat 19.00'da başlayacak 4 müsabakada görevli hakemler şunlar:
Göztepe-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık
Fenerbahçe-Antalyaspor: Halis Özkahya
Ligde yarın ve 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler dün açıklanmıştı.
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