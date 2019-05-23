23 Mayıs 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü yapılacak maçların hakemleri açıklandı

Pazar maçlarının hakemleri açıklandı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 23.05.2019

'in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

yapılan açıklamaya göre, ligde pazar günü saat 19.00'da başlayacak 4 müsabakada görevli hakemler şunlar:

Göztepe-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor:

Fenerbahçe-Antalyaspor:

Ligde yarın ve 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler dün açıklanmıştı.



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