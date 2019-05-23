23 Mayıs 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bütçeye 70 milyon TL

Bütçeye 70 milyon TL
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 23.05.2019

Sadece 7 oyuncusu kalan Horoz’da Başkan , “’de hedefimizi ilk 5 olarak belirlemiştik. 70 milyon TL bütçesi ayırdık” diye iddialı konuştu

1. Lig'i şampiyon tamamlayan Abalı Denizlispor'un kulüp başkanı , gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlandıklarını söyledi. Teknik Direktör Yücel İldiz ile devam edeceklerini bildiren Ali Çetin, "En baştan bu yana ben Yücel hocamızla devam kararı almıştım. Yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmelerle birlikte Yücel hocamızla devam etme kararı aldık. 'deki hedefimizi ilk 5'te oynamak olarak belirlemiştik. Bu doğrultuda transferler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HOROZ'A EN AZ 10 TRANSFER

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için 70 milyon lira bütçesi ayırdıklarını açıklayan Başkan Çetin, yeşil- siyahlı camiaya transfer müjdesi verdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Takımda iç transferle ilgili çalışmalarımız başladı. Dış transferi de görüşüyoruz. Kamp dönemine kadar transferlerin birçoğunu bitirmek istiyoruz. Şu anda net, bitmiş bir transfer yok. Ama görüşmelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. Görüştüğümüz çok fazla futbolcu arkadaşımız var. Denizlispor'a en az 10 transfer düşünüyoruz" diye konuştu.

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