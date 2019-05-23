Bütçeye 70 milyon TL
Sadece 7 oyuncusu kalan Horoz’da Başkan Ali Çetin, “Süper Lig’de hedefimizi ilk 5 olarak belirlemiştik. 70 milyon TL transfer bütçesi ayırdık” diye iddialı konuştu
Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Abalı Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlandıklarını söyledi. Teknik Direktör Yücel İldiz ile devam edeceklerini bildiren Ali Çetin, "En baştan bu yana ben Yücel hocamızla devam kararı almıştım. Yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmelerle birlikte Yücel hocamızla devam etme kararı aldık. Süper Lig'deki hedefimizi ilk 5'te oynamak olarak belirlemiştik. Bu doğrultuda transferler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
HOROZ'A EN AZ 10 TRANSFER
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için 70 milyon lira transfer bütçesi ayırdıklarını açıklayan Başkan Çetin, yeşil- siyahlı camiaya transfer müjdesi verdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Takımda iç transferle ilgili çalışmalarımız başladı. Dış transferi de görüşüyoruz. Kamp dönemine kadar transferlerin birçoğunu bitirmek istiyoruz. Şu anda net, bitmiş bir transfer yok. Ama görüşmelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. Görüştüğümüz çok fazla futbolcu arkadaşımız var. Denizlispor'a en az 10 transfer düşünüyoruz" diye konuştu.
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