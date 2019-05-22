22 Mayıs 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'de oynanacak 5 maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'de 5 maçın hakemi belli oldu
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 Giriş Tarihi: 22.05.2019

'in 34. ve son haftasında oynanacak 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönecek hakemler şunlar:

24 Mayıs Cuma:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor:

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan

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