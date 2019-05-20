MKE Ankaragücü 3-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

Süper Lig 33. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti.

beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çaldı.

Ev sahibi Ankaragücü'ne 3 puanı getiren golleri 24. dakikada Sacko, 34. dakikada Boyd ve 50. dakikada Centeros kaydederken Sivasspor'un tek golü 61'de David Braz'dan geldi.

Bu sonucun ardından, MKE Ankaragücü 40 puana ulaşarak ligde 12. sıraya yükseldi; 38 puanda kalan Sivasspor ise 14. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında MKE Ankaragücü, 26 Mayıs Pazar günü Göztepe deplasmanına çıkacak, Sivasspor ise aynı gün evinde Galatasaray'ı konuk edecek.



