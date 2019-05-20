20 Mayıs 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

MKE Ankaragücü 3-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Ankaragücü Süper Lig'de kalmayı garantiledi
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 Giriş Tarihi: 20.05.2019

Spor Toto 33. hafta maçında evinde ağırladığı 'u 3-1'lik skorla mağlup etti. ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

33. hafta mücadelesinde , Eryaman Stadyumu'nda 'u konuk etti.

beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmada düdük çaldı.

Ev sahibi Ankaragücü'ne 3 puanı getiren golleri 24. dakikada Sacko, 34. dakikada Boyd ve 50. dakikada Centeros kaydederken Sivasspor'un tek golü 61'de David Braz'dan geldi.

MKE Ankaragücü - Sivasspor maçından kareler... MKE ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇINDAN KARELER...

Bu sonucun ardından, MKE Ankaragücü 40 puana ulaşarak ligde 12. sıraya yükseldi; 38 puanda kalan Sivasspor ise 14. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında MKE Ankaragücü, 26 Mayıs Pazar günü deplasmanına çıkacak, Sivasspor ise aynı gün evinde 'ı konuk edecek.

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