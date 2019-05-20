MKE Ankaragücü 3-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi.
Süper Lig 33. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti.
beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çaldı.
Ev sahibi Ankaragücü'ne 3 puanı getiren golleri 24. dakikada Sacko, 34. dakikada Boyd ve 50. dakikada Centeros kaydederken Sivasspor'un tek golü 61'de David Braz'dan geldi.
Bu sonucun ardından, MKE Ankaragücü 40 puana ulaşarak ligde 12. sıraya yükseldi; 38 puanda kalan Sivasspor ise 14. sıraya geriledi.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında MKE Ankaragücü, 26 Mayıs Pazar günü Göztepe deplasmanına çıkacak, Sivasspor ise aynı gün evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı