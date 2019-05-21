21 Mayıs 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 Giriş Tarihi: 21.05.2019

Ligin 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son hafta karşılaşmasında 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son haftanın programı şu şekilde:

24 Mayıs Cuma

18.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

21.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

25 Mayıs Cumartesi

19.00 Atiker Konyaspor - Akhisarspor

26 Mayıs Pazar

19.00 Göztepe - MKE Ankaragücü

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor

19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor


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