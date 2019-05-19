19 Mayıs 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Galatasaray - Başakşehir maçının VAR'ı Ali Palabıyık

Final maçının VAR'ı Ali Palabıyık
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 19.05.2019

'in 33. haftasında kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği -Medipol maçının VAR'ı oldu.

Spor Toto 'in 33. haftasında , bu akşam sahasında Medipol ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak ve kazananın şampiyon olacağı mücadelede düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i de oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

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