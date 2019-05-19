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Galatasaray - Başakşehir maçının VAR'ı Ali Palabıyık
Giriş Tarihi: 19.05.2019
Süper Lig'in 33. haftasında kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının VAR'ı Ali Palabıyık oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak ve kazananın şampiyon olacağı mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i de Ali Palabıyık oldu. Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.
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