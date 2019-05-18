18 Mayıs 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Koray Gençerler

Dev maçın VAR hakemi açıklandı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 Giriş Tarihi: 18.05.2019

'un bu akşam sahasında ile karşılaşacağı maçın 'i (VAR) oldu.

'in 33. haftasında , bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Alesk Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak bu zorlu müsabakanın 'i ise (VAR) oldu. Gençerler'e AVAR olarak da ve Mustafa Emre Eyisoy eşlik edecek.

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