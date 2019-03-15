MHK'dan cesur atamalar
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sabri Çelik başkanlığında kurulan yeni MHK, bu haftaki görevlendirmelerde cesur atamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hiçbir takımın önceliği gözetilmeden yapılan atamalarda, uzun süre belirli kulüplerin maçlarında düdük çalamayan yasaklı hakemler, yeni Merkez Hakem Kurulu'yla bu yasakları deldi. İşte MHK'nin bu haftaya damga vuran atamaları: Lider Başakşehir'in Kayseri maçında görevlendirilen Yaşar Kemal Uğurlu, turuncu-lacivertlilerin geçen sezon 32. haftada, Arda Turan'ın küfür ve kavga olaylarıyla damga vurduğu, Sivas'la 1-1 sona eren maçı yönetmişti. Bu maçta Arda, 90+4'te bir pozisyona sinirlenip yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a fiziksel müdahalede bulunurken, Uğurlu'nun da üzerine yürüyüp küfretti. Direkt kırmızı gören Arda'ya 16 maç men cezası verilmiş, bu ceza daha sonra 10 maça düşürülmüştü. Uğurlu, daha sonra Başakşehir'in 3 maçında görev aldı, fakat orta hakem olarak görevlendirilmedi.
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