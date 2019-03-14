Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor
Haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.
Ülker Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.30.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
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