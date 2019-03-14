14 Mart 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

Haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Demir yarın 'da karşı karşıya gelecek.

'de 26. hafta heyecanı, yarın 'da yapılacak Fenerbahçe-Demir maçıyla başlayacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.30.

yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor ( Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz ()

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni )

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol (Büyükşehir Belediyesi )

19.00 Bursaspor-Galatasaray ( Büyükşehir Belediye)

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