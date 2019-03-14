14 Mart 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

'den yapılan açıklama şu şekilde;

Spor Toto Süper Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Mart 2019, Spor Toto 1. Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16, 17 Mart 2019, TFF 2. Lig 27. hafta karşılaşmaları 16 ve 17 Mart 2019, TFF 3. Lig 27. hafta karşılaşmaları ise 16 ve 17 Mart 2019 tarihinde oynanacak. Müsabaka programları şu şekilde;

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