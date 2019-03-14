14 Mart 2019, Perşembe
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Spor Toto Süper Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Mart 2019, Spor Toto 1. Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16, 17 Mart 2019, TFF 2. Lig 27. hafta karşılaşmaları 16 ve 17 Mart 2019, TFF 3. Lig 27. hafta karşılaşmaları ise 16 ve 17 Mart 2019 tarihinde oynanacak. Müsabaka programları şu şekilde;
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