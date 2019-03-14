14 Mart 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

3’ünden de teklif aldım

3’ünden de teklif aldım
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Köln forması giyen Anthony Modeste, Alman basınına verdiği röportajda transfer itirafında bulundu.

Çin Ligi'nde oynadığı sırada özellikle Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu, "İstanbul'dan Fenerbahçe ve da beni istedi. Başka kulübe gitsem daha çok para kazanabilirdim ama Köln'de oynamak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren... Yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...
Süper Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor Süper Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor
Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! F.Bahçe... Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! F.Bahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör