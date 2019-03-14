14 Mart 2019, Perşembe
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3’ünden de teklif aldım
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Köln forması giyen Anthony Modeste, Alman basınına verdiği röportajda transfer itirafında bulundu.
Çin Ligi'nde oynadığı sırada özellikle Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu, "İstanbul'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş da beni istedi. Başka kulübe gitsem daha çok para kazanabilirdim ama Köln'de oynamak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
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