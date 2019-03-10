Maç sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor | Maç özeti
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 22. ve 66. dakikalarda Muriqi ve 56. dakikada Samudio kaydetti.
Maçtan Dakikalar
8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın şutunda top kaleci Lung'a çarparak ceza sahasının dışına çıktı.
23. dakikada Boldrin'in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Lung'dan döndü. Kaleciden seken topu Vedat Muriç tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0
36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.
56. dakikada Braian Samudio'nun sağ çaprazdan kaleye hızlı bir şekilde gönderdiği top filelerle buluştu. 2-0
65. dakikada Cristian Sapunaru'nun yaptığı faulde hakem Özkahya tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat'ın ağları sarstı. 3-0
89. dakikada Hasan Hüseyin Acar Rizespor yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi fakat savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
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