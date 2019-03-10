10 Mart 2019, Pazar
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Göztepe - Kasımpaşa maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Göztepe - Kasımpaşa maçından kareleri sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 10.03.2019 19:09
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