08 Mart 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Aydınus kızağa çekildi

Aydınus kızağa çekildi
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 Giriş Tarihi: 07.03.2019

Malatya-Başakşehir maçı sonrası yardımcısına küfrettiği öne sürülen ’a maç verilmedi.

Hakem 'un Yeni Malatya-Başakşehir maçı sonrası yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği, ikili arasında kavga çıktığı iddia edildi. gazetesinin haberine göre; ikili soyunma odasında kavga ediyor. Ses ve gürültü artınca temsilci Dr. Cenk Altun, durumu Riva'ya telefonla iletiyor. Durumdan haberdar olan Aydınus, bu defa kendisini şikayet eden temsilci ile tartışıyor. Altun da Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak durumu anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor. MHK, bu hafta oynanacak maçlarda Fırat Aydınus'a görev vermezken, disipline gönderileceği öğrenildi.
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