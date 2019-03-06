06 Mart 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

MKE Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati değişti

Ankaragücü - Bursaspor maçının saati değişti
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 06.03.2019

'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü oynanacak MKE - maçının başlama saati değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 13.30'da oynanması kararlaştırılan karşılaşmanın, saat 19.00'a alındığı belirtildi.

Açıklamada, " deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.



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