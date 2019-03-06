06 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
FİKSTÜR AVANTAJI LİDERDE
Galatasaray'dan önce Malatya'da boy gösterip 3 puanı kapan Başakşehir, Erzurum'dan gelen beraberlik haberiyle ikinci kez sevindi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bir makine düzeninde ligin güçlü ekibi Malatya'yı adeta dize getirdi. Maestro Emre'nin penaltıyla açtğı gol perdesini, Boşnak yıldız Visca indirdi. Başakşehir, kalan 10 haftada Kayseri ve Sivas deplasmanlarıyla birlikte iki kez İstanbul dışına çıkacak. G.Saray ve Beşiktaş deplasmanları şampiyonluk yolunda tarihi zafer tablosunu daha da ortaya çıkaracak. Emre, Visca, Arda, Robinho gibi usta ayaklar, Başakşehir'in 8 puan farkı korumak için büyük artısı olacak.
FIRTINA'YA YILDIRIM ÇARPTI!
Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında, iki farklı galibiyetini koruyamadı. Nwakaeme, 2 golle şov yaptı. Ama hakem Bülent Yıldırım, verdiği ve vermediği penaltı kararlarıyla Fırtına'yı adeta çarptı. Hakemlerden çok canı yanan bordo-mavililer, kaybedilen puanlara yandı. Derbiden ağır yaralı çıkan Beşiktaş ise Kayseri'de de yaralarını saramadı. Şampiyonluk yarışında işini mucizelere bıraktı. Alt sıralarda haftanın karlıları Ankaragücü, Bursaspor ve Akhisar'dı. 24. hafta bu sezonun en çok gol atılan haftası olarak öne çıktı. Lider Başakşehir'in dışında ilk 10 sıradaki takımların puan kaybetmesi de haftanın ilginç detayıydı.
Zirve buz kesti
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Maç saati tartışmalarının damga vurduğu Eruzurum’da, G.Saray, 1 puana razı oldu. Zirve yarışında Başakşehir’le fark 8 puana çıktı. Derbiden yaralı çıkan Beşiktaş, Kayseri'de de yaralarını saramadı. Lider Başakşehir ise Malatya'da Emre ve Visca'yla kazandı. Şampiyonluğa olan inancını ortaya koydu. F.Bahçe, gol düellosunda Rize'yi son dakikada geçti. 24. haftanın en ilginç istatistiği, Başakşehir dışında ilk 10 takımın puan kaybetmesi oldu.
Erzurum'daki maç saati tartışmaları altında başlayan kritik karşılaşmada Galatasaray, hiç de hesabında olmayan bir puan kaybı yaşadı. Can derdindeki Dadaş'ın coşkulu futboluna karşı koyamadı. Şok golle devreye yenik girdi. İkinci yarıda 1-1'lik Alanya maçındaki gibi 52. dakikada beraberlik erken geldi ama senaryo yine değişmedi. Golde asisti yapan Mitroglou ile beklentilerin büyük olduğu Diagne, hala Cimbom'a çare olamadı. Aslan 2 puan kayıpla Erzurum'da dondu kaldı. Lider Başakşehir'le puan farkı 8'e çıktı. Alanya mücadelesinde de sonunu getiremeyen sarıkırmızılılar, Erzurum karşısında da aynı handikabı yaşadı.
FİKSTÜR AVANTAJI LİDERDE
Galatasaray'dan önce Malatya'da boy gösterip 3 puanı kapan Başakşehir, Erzurum'dan gelen beraberlik haberiyle ikinci kez sevindi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bir makine düzeninde ligin güçlü ekibi Malatya'yı adeta dize getirdi. Maestro Emre'nin penaltıyla açtğı gol perdesini, Boşnak yıldız Visca indirdi. Başakşehir, kalan 10 haftada Kayseri ve Sivas deplasmanlarıyla birlikte iki kez İstanbul dışına çıkacak. G.Saray ve Beşiktaş deplasmanları şampiyonluk yolunda tarihi zafer tablosunu daha da ortaya çıkaracak. Emre, Visca, Arda, Robinho gibi usta ayaklar, Başakşehir'in 8 puan farkı korumak için büyük artısı olacak.
FIRTINA'YA YILDIRIM ÇARPTI!
Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında, iki farklı galibiyetini koruyamadı. Nwakaeme, 2 golle şov yaptı. Ama hakem Bülent Yıldırım, verdiği ve vermediği penaltı kararlarıyla Fırtına'yı adeta çarptı. Hakemlerden çok canı yanan bordo-mavililer, kaybedilen puanlara yandı. Derbiden ağır yaralı çıkan Beşiktaş ise Kayseri'de de yaralarını saramadı. Şampiyonluk yarışında işini mucizelere bıraktı. Alt sıralarda haftanın karlıları Ankaragücü, Bursaspor ve Akhisar'dı. 24. hafta bu sezonun en çok gol atılan haftası olarak öne çıktı. Lider Başakşehir'in dışında ilk 10 sıradaki takımların puan kaybetmesi de haftanın ilginç detayıydı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı