06 Mart 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Zirve buz kesti

Zirve buz kesti
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Maç saati tartışmalarının damga vurduğu Eruzurum’da, G.Saray, 1 puana razı oldu. Zirve yarışında ’le fark 8 puana çıktı. Derbiden yaralı çıkan , 'de de yaralarını saramadı. Lider Başakşehir ise 'da ve Visca'yla kazandı. Şampiyonluğa olan inancını ortaya koydu. F.Bahçe, gol düellosunda 'yi son dakikada geçti. 24. haftanın en ilginç istatistiği, Başakşehir dışında ilk 10 takımın puan kaybetmesi oldu.

'daki maç saati tartışmaları altında başlayan kritik karşılaşmada , hiç de hesabında olmayan bir puan kaybı yaşadı. Can derdindeki Dadaş'ın coşkulu futboluna karşı koyamadı. Şok golle devreye yenik girdi. İkinci yarıda 1-1'lik Alanya maçındaki gibi 52. dakikada beraberlik erken geldi ama senaryo yine değişmedi. Golde asisti yapan Mitroglou ile beklentilerin büyük olduğu Diagne, hala Cimbom'a çare olamadı. Aslan 2 puan kayıpla Erzurum'da dondu kaldı. Lider 'le puan farkı 8'e çıktı. Alanya mücadelesinde de sonunu getiremeyen sarıkırmızılılar, Erzurum karşısında da aynı handikabı yaşadı.

FİKSTÜR AVANTAJI LİDERDE

Galatasaray'dan önce 'da boy gösterip 3 puanı kapan Başakşehir, Erzurum'dan gelen beraberlik haberiyle ikinci kez sevindi. 'nın öğrencileri bir makine düzeninde ligin güçlü ekibi Malatya'yı adeta dize getirdi. Maestro 'nin penaltıyla açtğı gol perdesini, Boşnak yıldız Visca indirdi. Başakşehir, kalan 10 haftada ve deplasmanlarıyla birlikte iki kez dışına çıkacak. G.Saray ve deplasmanları şampiyonluk yolunda tarihi zafer tablosunu daha da ortaya çıkaracak. Emre, Visca, Arda, Robinho gibi usta ayaklar, Başakşehir'in 8 puan farkı korumak için büyük artısı olacak.

FIRTINA'YA YILDIRIM ÇARPTI!

Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında, iki farklı galibiyetini koruyamadı. Nwakaeme, 2 golle şov yaptı. Ama hakem , verdiği ve vermediği penaltı kararlarıyla Fırtına'yı adeta çarptı. Hakemlerden çok canı yanan bordo-mavililer, kaybedilen puanlara yandı. Derbiden ağır yaralı çıkan Beşiktaş ise Kayseri'de de yaralarını saramadı. Şampiyonluk yarışında işini mucizelere bıraktı. Alt sıralarda haftanın karlıları Ankaragücü, ve Akhisar'dı. 24. hafta bu sezonun en çok gol atılan haftası olarak öne çıktı. Lider Başakşehir'in dışında ilk 10 sıradaki takımların puan kaybetmesi de haftanın ilginç detayıydı.
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