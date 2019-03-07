07 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
ÖNEMLİ PROJELER SIRADA
Fikret Orman, La Liga ile toplantıların süreceğini ve birlikte güzel iş birliklerine imza atılacağını duyurdu. Başkan Orman, "La Liga, İspanya Ligi'nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri. Biz de Süper Ligi'mizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
LA LİGA, EKONOMİK GÜCÜNÜ İKİYE KATLADI
İspanya La Liga'nın ekonomik faaliyetleri, son 6 yılda 7 milyar 600 milyondan, 15 milyar 688 milyon euro'ya yükseldi. Futbolun sağladığı istihdamın da 140 binden, 184 bin 600'e çıktığı belirtildi.
Kulüpler Birliği'nden süper adım!
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Kulüpler Birliği, Süper Lig için İspanya La Liga’yla iş birliği yapacak.
Kulüpler Birliği Vakfı ile İspanya La Liga, iş birliğini geliştirmek amacıyla başkent Madrid'de çalıştay gerçekleştirdi. İki lig arasında imzalanmış anlaşmayla pazarlama, altyapı gelişimi, kulüporganizasyon yapısı için çalıştay yapıldığı belirtildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, "Türkiye, özellikle futboldan en yüksek düzeyde keyif alan ülke olarak, La Liga için çok önemli iş ortağıdır" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ PROJELER SIRADA
Fikret Orman, La Liga ile toplantıların süreceğini ve birlikte güzel iş birliklerine imza atılacağını duyurdu. Başkan Orman, "La Liga, İspanya Ligi'nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri. Biz de Süper Ligi'mizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
LA LİGA, EKONOMİK GÜCÜNÜ İKİYE KATLADI
İspanya La Liga'nın ekonomik faaliyetleri, son 6 yılda 7 milyar 600 milyondan, 15 milyar 688 milyon euro'ya yükseldi. Futbolun sağladığı istihdamın da 140 binden, 184 bin 600'e çıktığı belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!