07 Mart 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Kulüpler Birliği'nden süper adım!

Kulüpler Birliği'nden süper adım!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Kulüpler Birliği, için ’yla iş birliği yapacak.

Kulüpler Birliği Vakfı ile , iş birliğini geliştirmek amacıyla başkent Madrid'de çalıştay gerçekleştirdi. İki lig arasında imzalanmış anlaşmayla pazarlama, altyapı gelişimi, kulüporganizasyon yapısı için çalıştay yapıldığı belirtildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, ", özellikle futboldan en yüksek düzeyde keyif alan ülke olarak, La Liga için çok önemli iş ortağıdır" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ PROJELER SIRADA

, La Liga ile toplantıların süreceğini ve birlikte güzel iş birliklerine imza atılacağını duyurdu. Başkan Orman, "La Liga, İspanya Ligi'nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri. Biz de Süper Ligi'mizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

LA LİGA, EKONOMİK GÜCÜNÜ İKİYE KATLADI

İspanya La Liga'nın ekonomik faaliyetleri, son 6 yılda 7 milyar 600 milyondan, 15 milyar 688 milyon euro'ya yükseldi. Futbolun sağladığı istihdamın da 140 binden, 184 bin 600'e çıktığı belirtildi.


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