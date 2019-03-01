Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 4 golle geçti!

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı Antalyaspor ile Ankaragücü arasında oynandı. Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, deplasman ekibi Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle noktalandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Orgill (3) ve Boyd kaydederken, Antalyaspor'un golleri ise Grando ve Sangare'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı Antalyaspor ile Ankaragücü arasında oynandı. Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, deplasman ekibi Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle noktalandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Orgill kaydederken, Antalyaspor'un golleri ise Grando ve Sangare'den geldi.



Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Amilton'un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mevlüt Erdinç, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, Altay Bayındır topa müdahale ederek gole izin vermedi.

19. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında, ön direkteki Chico'nun kafa vuruşunda, arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

21. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orgill'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1

26. dakikada MKE Ankaragücü mücadelede öne geçti. Konuk takımın ani gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Boyd, topu kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağa çizgi üzerinde dokunan Orgill, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2

30. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde aldığı topla iki savunma oyuncusunu geçen Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından filelerle buluştu: 2-2

41. dakikada MKE Ankaragücü maçta yeniden öne geçti. Pinto'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boyd'un arka direğe ortasında Orgill, kafayla topu filelere yolladı: 2-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Diego, kaleye sert gönderdi, top kalenin yanında auta gitti.



55. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Hakan Özmert, ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleyi karşıdan gören Hakan'ın çektiği şutta top defansa çarpıp kalenin yanında kornere gitti.



75. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doukara'nın ortasında, Mevlüt Erdinç'in kafayla uzak köşeye yolladığı top direğe çarptı.



90+2. dakikada Doukara'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Doğukan'ın kaleye gönderdiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı.



90+5. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Kitsiou'nun verdiği topu önüne alan Boyd, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-4