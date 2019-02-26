26 Şubat 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Hakem semineri basladı

SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 26.02.2019

’nın düzenlediği Hakem Semineri İstanbul’da başladı. MHK Başkanı , hakemlere başarılar diledi

HÜSEYİN GÖÇEK FIFA SEMİNERİ'NDE

, 'da başlayan Hakem Semineri'ne katılıyor. Göçek, FIFA'nın gelecek yaz düzenleyeceği 17 ve 20 yaş altı dünya kupalarına hazırlık için gerçekleştirdiği seminerde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer alıyor.
TÜRKIYE Futbol Federasyonu 'nun düzenlediği Hakem Semineri, dün İstanbul'da başladı. Limak Eurasia Luxury Hotel'de gerçekleştirilen seminere Süper Lig hakemleri katılıyor. Seminerin açılış konuşmasını yapan Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı , hakemlere başarı diledi. Eğitim Danışmanlığı görevine getirilen de işbaşı yaptı.

VİDEO TEST

Hollandalı danışman, MHK Hakem İşleri Müdürü , MHK Eğitim Danışmanı Oğuz Sarvan ile hazırladıkları yeni eğitim programını tanıttı ve bu programla ilgili hakemlere bir video test uyguladı. Seminerin öğleden sonraki bölümünde ise Jaap Uilenberg, Sarvan ve Şimşek, hakemlerle teknik çalışma gerçekleştirdi. Seminer, bugünkü eğitimlerle tamamlanacak.

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