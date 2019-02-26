Hakem semineri basladı

MHK’nın düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri İstanbul’da başladı. MHK Başkanı Sabri Çelik, hakemlere başarılar diledi

HÜSEYİN GÖÇEK FIFA SEMİNERİ'NDE



Hüseyin Göçek, Katar'da başlayan FIFA Hakem Semineri'ne katılıyor. Göçek, FIFA'nın gelecek yaz düzenleyeceği 17 ve 20 yaş altı dünya kupalarına hazırlık için gerçekleştirdiği seminerde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer alıyor.

TÜRKIYE Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri, dün İstanbul'da başladı. Limak Eurasia Luxury Hotel'de gerçekleştirilen seminere Süper Lig hakemleri katılıyor. Seminerin açılış konuşmasını yapan Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik, hakemlere başarı diledi. MHK Eğitim Danışmanlığı görevine getirilen Jaap Uilenberg de işbaşı yaptı.



VİDEO TEST



Hollandalı danışman, MHK Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek, MHK Eğitim Danışmanı Oğuz Sarvan ile hazırladıkları yeni eğitim programını tanıttı ve bu programla ilgili hakemlere bir video test uyguladı. Seminerin öğleden sonraki bölümünde ise Jaap Uilenberg, Sarvan ve Şimşek, hakemlerle teknik çalışma gerçekleştirdi. Seminer, bugünkü eğitimlerle tamamlanacak.