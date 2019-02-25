26 Şubat 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus basınında büyük yankı buldu

Dev derbi Rus basınında büyük yankı buldu
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 26.02.2019

’nin deplasmanında unutulmaz geri dönüşüyle maçın 3-3 bitmesi Rus spor basınının gündeminde büyük yankı buldu.

'in 23. haftasında bu akşam oynanan derbi mücadelesinde ilk yarıyı 'a karşı 3-0 geride kapatan , sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Hafta içi Zenit'e 3-1 yenilerek 'nden elenen sarı-lacivertli ekibin geri dönüşü Rus basınında geniş yer buldu. liginin yayıncı kuruluşu Match TV maç ile ilgili, "Zenit'e Avrupa Ligi'nde yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında maçı 3-0'dan 3-3'e getirdi" ifadelerini kullandı. Haberin devamında Fenerbahçe'nin ilk yarı sonunda soyunma odasına 3-0 yenik girdiğini ikinci yarı ise muhteşem bir oyunla Beşiktaş deplasmanından yenilmeden çıktığını ifade etti. Rus spor gazetesi Çempionat ise "Fenerbahçe 12 dakikada geri döndü" başlığını kullanarak ilk yarıda 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin ikinci yarının ilk 12 dakikalık kısmında muhteşem bir geri dönüşe imza attığını yazdı. Rus Sportbox ise, "Zenit yorgunu Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında tarihi bir geri dönüş yaşadı" ifadelerini kullandı.



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