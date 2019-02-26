Hakem konuşulmadı

Bülent Yıldırım, dün akşamki yönetimiyle tam puan aldı. Derbinin hakemi Bülent Yıldırım, dün akşam başarılı bir yönetim gösterirken otoritelerden tam puan aldı

Vodafone Park'ta dün gece oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Bülent Yıldırım, başarılı bir yönetim gösterdi. Tecrübeli hakem, skora tesir edecek bir karar vermezken, iki kez gittiği VAR'dan da doğru düdüklerle döndü. Beşiktaş'ın penaltısı ile F.Bahçe'nin Sadık'la bulduğu golde VAR'ı inceleyen Yıldırım'ın kararları otoriteleren de tam puan aldı.