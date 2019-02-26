26 Şubat 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Hakem konuşulmadı

Hakem konuşulmadı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 26.02.2019

, dün akşamki yönetimiyle tam puan aldı. Derbinin hakemi Bülent Yıldırım, dün akşam başarılı bir yönetim gösterirken otoritelerden tam puan aldı

Vodafone Park'ta dün gece oynanan -Fenerbahçe derbisini yöneten , başarılı bir yönetim gösterdi. Tecrübeli hakem, skora tesir edecek bir karar vermezken, iki kez gittiği VAR'dan da doğru düdüklerle döndü. Beşiktaş'ın penaltısı ile F.Bahçe'nin Sadık'la bulduğu golde VAR'ı inceleyen Yıldırım'ın kararları otoriteleren de tam puan aldı.

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