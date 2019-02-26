26 Şubat 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

BB Erzurumspor - Galatasaray maçının saati değişti

G.Saray'ın değişiklik talebine TFF'den onay
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 26.02.2019

'in 24. haftasında, 3 Mart Pazar günü Erzurumspor deplasmanına çıkacak olan , -12 derecelik hava nedeniyle 'ye başvuruda bulundu ve olumlu yanıt aldı. Karşılaşma aynı gün saat 17:30'da oynanacak.

YHürriyet'in haberine göre, yarın 'da 17 derece sıcaklıkta kupa maçına çıkacak olan takımı, hafta sonu 'da karşılaşmanın oynanacağı saatte beklenen -12 derecelik soğuk üzerine ve yayıncı kuruluş ile görüştü.

Sarı kırmızılılar, dondurucu soğuk nedeniyle Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan maçın daha erkene alınması için başvuruda bulundu

İki karşılaşma arasındaki 29 derecelik ısı farkı nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim de Pazar günü maçın daha erken saate alınmasını istedi.
Galatasaray, TFF ve yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile görüştü.

TFF ve yayıncı kuruluş, Galatasaray'ın bu talebi üzerine karşılaşmanın başlama saatinin 17:30'a alınmasını onayladı.

Sarı kırmızılı kulübün ise karşılaşmanın başlangıç saatini 16:00'ya alınmasını istediği ve bu doğrultusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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