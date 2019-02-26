BB Erzurumspor - Galatasaray maçının saati değişti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, 3 Mart Pazar günü Erzurumspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, -12 derecelik hava nedeniyle TFF'ye başvuruda bulundu ve olumlu yanıt aldı. Karşılaşma aynı gün saat 17:30'da oynanacak.

YHürriyet'in haberine göre, yarın Hatay'da 17 derece sıcaklıkta kupa maçına çıkacak olan Galatasaray takımı, hafta sonu Erzurum'da karşılaşmanın oynanacağı saatte beklenen -12 derecelik soğuk üzerine TFF ve yayıncı kuruluş ile görüştü.

Sarı kırmızılılar, dondurucu soğuk nedeniyle Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan maçın daha erkene alınması için başvuruda bulundu

İki karşılaşma arasındaki 29 derecelik ısı farkı nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim de Pazar günü maçın daha erken saate alınmasını istedi.

Galatasaray, TFF ve yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile görüştü.

TFF ve yayıncı kuruluş, Galatasaray'ın bu talebi üzerine karşılaşmanın başlama saatinin 17:30'a alınmasını onayladı.

Sarı kırmızılı kulübün ise karşılaşmanın başlangıç saatini 16:00'ya alınmasını istediği ve bu doğrultusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.