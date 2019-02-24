24 Şubat 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Konyaspor 0-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU | ÖZET

Kayserispor'a 3 puanı Deniz Türüç getirdi
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 24.02.2019

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker , evinde 'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker , evinde 'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü deplasman takımından 59. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in şutu az farkla auta çıktı.

39. dakikada sağ kanattan Deniz'in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

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