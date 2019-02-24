24 Şubat 2019, Pazar
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Konyaspor 0-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU | ÖZET
Giriş Tarihi: 24.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü deplasman takımından 59. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in şutu az farkla auta çıktı.
39. dakikada sağ kanattan Deniz'in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
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