24 Şubat 2019, Pazar
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Galibiyet için bastıran ev sahibi Ankaragücü 90+3. dakikada Orgill'in golüyle maçı 2-1 kazandı.
MKE Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU | ÖZET
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 Giriş Tarihi: 24.02.2019
Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. hafta maçında Ankaragücü sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.
Saat 13.30'da başlayan maçta ev sahibi Ankaragücü 25. dakikada öne geçerken Opseth'in 47. dakikada gelen golüyle skor eşitlendi.
Galibiyet için bastıran ev sahibi Ankaragücü 90+3. dakikada Orgill'in golüyle maçı 2-1 kazandı.
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