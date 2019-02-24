24 Şubat 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

MKE Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU | ÖZET

Ankaragücü son nefeste
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 Giriş Tarihi: 24.02.2019

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde evinde 'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 23. hafta maçında Ankaragücü sahasında 'u ağırladı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.

Saat 13.30'da başlayan maçta ev sahibi Ankaragücü 25. dakikada öne geçerken Opseth'in 47. dakikada gelen golüyle skor eşitlendi.

Galibiyet için bastıran ev sahibi Ankaragücü 90+3. dakikada Orgill'in golüyle maçı 2-1 kazandı.


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