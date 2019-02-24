24 Şubat 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Başakşehir 3-0 Bursaspor | MAÇ ÖZETİ

Başakşehir kar kış dinlemedi!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 Giriş Tarihi: 24.02.2019

'in 23'üncü haftasında Medipol , evinde ağırladığı 'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Dün hava koşulları nedeniyle bugün saat 19.00'a ertelenen ve 5'nci dakikadan itibaren oynanan mücadelede 'in gollerini 17'nci dakikada Mossoro, 40'ıncı dakikada Visca ve 90+1'inci dakikada kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sağ kanattan içeri doğru hareket eden Caiçara'nın ceza sahası içerisine girmeden yerden sert ortasında arka direkte topla buluşan Mossoro'nun şutu ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada beraberlik golüne yaklaştı. Aytaç'ın hücum yönünün sağından ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortaya Sakho dokunamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

40'ıncı dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. 'ın ara pasında geniş alanda topla buluşan Visca topla ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla durumu 2-0 yaptı.

42'nci dakikada Bursaspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Sakho'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden sert ortasında Lima topu auta gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

66'ncı dakikada Bursaspor Yusuf ile gole çok yaklaştı. Aytaç'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf'un şutunu kaleci Mert kornere gönderdi.

82'nci dakikada Bursaspor farklı 1'e indirme şansını yakaladı. Sağ kanattan Saivet'in ortasında müsait pozisyondaki Aytaç'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

90+1'inci dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Edin Visca'nın topla ceza sahasına girdiği pozisyonda meşin yuvarlığı Demba Ba'ya çıkardı. Ba topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

Mücadele Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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