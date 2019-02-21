Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.
Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
23 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA
24 ŞUBAT PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER
16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER
19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA
25 ŞUBAT PAZARTESİ:
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM
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