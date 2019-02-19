19 Şubat 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Derbi biletleri satışa çıkıyor
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 19.02.2019

'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü 'ın 'yi konuk edeceği derbi maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Kulübünden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'de satışına başlanacak biletlerin www.passo.com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alınabileceği belirtildi.

Bir kişinin en fazla 2 adet alabileceği biletlerin 165 ile bin 100 lira arasında satışa çıkacağı kaydedildi.

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