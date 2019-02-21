Bülent Yıldırım 1 yıl sonra derbide düdük çalacak
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan hakem Bülent Yıldırım, yaklaşık 1 yıl sonra derbide görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, yaklaşık 1 yıl sonra derbi yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanacak ilk derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiği MHK, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiye Ankara bölgesi hakemi Yıldırım'ı atadı.
Spor Toto Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Yıldırım, son derbisine 17 Mart 2018'de çıktı.
Geçen sezonun 26. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşırken, mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Yıldırım'ın 12. derbisi
Kariyerindeki 12. derbisini yönetecek Bülent Yıldırım, daha önce bir kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.
Fenerbahçe, 2014-15 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı söz konusu maçta Beşiktaş'ı, Emenike ve Sow'un golleriyle 2-0 yendi.
Yıldırım, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Tecrübeli hakem ayrıca Beşiktaş'tan 4, Fenerbahçe'den ise 5 futbolcuya sarı kart gösterdi.
Beşiktaş, Yıldırım ile bir derbi kazandı
Beşiktaş, Yıldırım'ın görev yaptığı 5 derbide sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı tek golle geçti. Beşiktaş, diğer 4 maçın 2'sini kaybederken, 2 kez de eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe ise Yıldırım'ın yönettiği 7 derbi karşılaşmasında 3 beraberlik, ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.
13 maçta 8 kez beyaz noktayı gösterdi
1972 doğumlu Bülent Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 13 maça çıktı.
Yıldırım, bu maçlarda toplam 66 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 8 kez de penaltı kararı verdi.
Ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş, bu sezon Yıldırım'ın yönettiği 3 maçı da kazandı.
Siyah-beyazlı ekip deplasmanda Antalyaspor'u 6-2, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor'u da 2-1 mağlup etti.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada bulunan Fenerbahçe ise bu sezon Yıldırım'ın düdük çaldığı maçta deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenildi.
Derbi maçlar
Bülent Yıldırım'ın şu ana kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|2009-10
|Galatasaray-Beşiktaş
|3-0
|2010-11
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|2011-12
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-2
|2011-12
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-2 (Süper Final play-off)
|2012-13
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-3
|2013-14
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0 (Süper Kupa)
|2013-14
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|2013-14
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0
|2014-15
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-2
|2016-17
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|2017-18
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
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